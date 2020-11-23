İzmir'de deprem çadırları kaldırılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim'deki depremin ardından, sokakta kalan İzmirlilere geçici barınma alanı sağlamak amacıyla kurduğu çadırları toplamaya başladı.

30 Ekim depreminin hemen ardından İzmir'de kurulan çadırlar, depremzedelerin konteyner kentlere ve buldukları yeni evlere yerleşmesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplanmaya başlandı. Aşık Veysel Rekreasyon alanı, Bilal Çakırcalı Parkı'nın alt kısımları, Eceler Parkı, Şehit Hakan Ünal Parkı, Paten Parkı ve İyilik Noktasındaki çadırlar, dezenfekte edilerek kaldırıldı. Tınaztepe Galen Hastanesi arkasında kurulan çadırlar ile Bilal Çakırcalı Parkı Merkez alanı, Şehit Murat Aslantürk Parkı, Sakarya Parkı ile Şahin Akar Parkında bulunan çadırlar da toplanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin çadırda geçirdiği sürede yaşamlarını kolaylaştırmak için yaptığı saha çalışması ile de ihtiyaçları belirledi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerine 120'ye yakın ‘Biz İzmir Afet Gönüllüsü' de destek verdi. Afet gönüllülüğü sistemi oluşturularak gönüllü sayısı bin 55'e çıkarıldı. 108 kişiye tıbbi bakım, 36 kişiye acil psikolojik destek, 62 kişiye engelli destek hizmeti verildi. Ev ihtiyacı doğan afetzedelerin bilgileri ‘Bir Kira Bir Yuva' kampanyasından yararlanması için iletildi. Bilal Çakırcalı Parkı, Barış Manço Parkı, Sakarya Mahallesi ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda 8 psikososyal destek çadırı kuruldu. Bu çadırlarda afetzedelere, depremin oluşturduğu psikolojik sıkıntı belirtileriyle nasıl baş edilebileceği konusunda destek verildi.

933 çocuğa hizmet

Gezici Sahne, Gezici Çocuk Dünyası Tırı ve İZELMAN anaokulları aracılığıyla 0-14 yaş arası çocuklara ulaşılarak eğitsel ve sosyal etkinlikler düzenleniyor. Okul çağı çocuklarına yönelik EBA erişim noktaları oluşturuldu, erken çocukluk dönemi çağındaki ve okul çağındaki çocuklara yönelik bilişsel, sanatsal ve duygusal temalı atölyeler düzenlenerek 933 çocuğa hizmet sağlandı. Engellilerin günlük yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için sosyal hizmet uzmanları, özel eğitimciler ve psikologlar eşliğinde destekleyici çalışmalar yürütüldü. Engellilerin bir kısmı Eşrefpaşa Hastanesine yönlendirildi.