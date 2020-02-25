İzmir'de deprem riski ile öğrencilerin başka okula nakline velilerden tepki

Edinilen bilgiye göre, Selçuk Yaşar Ortaokulunun depremde hasar görme riski bulunduğu için güçlendirme çalışmaları yapılacak olması sebebiyle, burada eğitim gören öğrenciler aynı ilçede bulunan Zübeyde Hanım İlkokulu binasına naklediliyor.

Tam gün eğitim gören öğrencilerin nakil sebebiyle ikili eğitim sistemine geçeceğini söyleyen Zübeyde Hanım İlkokulu velileri, okul önünde toplanarak duruma tepki gösterdiler. İmza kampanyası düzenleyen veliler Karşıyaka Kaymakamlığına yürüyüp topladıkları imzayı Kaymakamlığa teslim ettiler.

“Başka bir çözüm bulunmasını istiyoruz”

Duruma tepki gösteren öğrenci velilerinden Hatice Yıldırım, “Biz bu duruma açıkçası çok şaşırdık. Çünkü birçok çalışan anne-baba, çocuklarını tam gün olduğu için bu okullara gönderiyor. Ayrıca buraya gelecek olanlar ortaokul öğrencileri. Bu çocuklarımızın ilkokul öğrencileriyle aynı yerde öğrenim görmesi pedagojik olarak uygun değil. Özellikle de bu yüzden biz bu duruma tepki gösteriyoruz. Kimsenin de mağdur olmasını istemiyoruz tabi ki ama başka bir çözüm bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Pedagojik anlamda ilkokul öğrencileriyle ortaokul öğrencilerinin aynı binada dönüşümlü olarak öğrenim görmesini uygun bulmuyorum“

Aynı zamanda kendisi de bir öğretmen olan öğrenci velisi Özgür Ergün ise “Eğitimci olarak baktığımda çok üzgünüm çünkü pedagojik anlamda ilkokul öğrencileriyle ortaokul öğrencilerinin aynı binada dönüşümlü olarak öğrenim görmesini uygun bulmuyorum. Ayrıca çocukların tekli öğretimden çoklu öğretime geçmesinden dolayı çocuklarımızın ve bizim yaşayacağımız sıkıntılar olacak. Okulumuzdaki etüt çalışmaları aksayacak. Üstelik karar alınmış ve bize bir bilgilendirme dahi yapılmadı. Velilerimizin topladığı dilekçeler var. Bunları kaymakamlığa teslim edeceğiz” dedi.