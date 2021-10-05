İzmir'de depremzedelere emsal artış müjdesi

İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde İzmir'deki depremzedelerle buluşmasında dile getirdiği 'emsal artışı' konusunda harekete geçti. Konuyu meclis gündemine taşıyan Başkan Sandal, hazırlanan uygulama imar plan notu ile depremzede vatandaşların eski haklarına yüzde 10 oranında ilave inşaat hakkı verileceğini söyledi. Sandal, "Bu artış, ruhsatlı yapıların mevcut haklarına 1 kat yükseklik olarak ya da taban alanına ilave edilerek kullanılabilecek" dedi. İmar komisyonuna havale edilen madde oy birliği ile kabul edilerek Büyükşehir Belediyesi meclisine gönderildi.

Bayraklı Belediyesi meclis toplantısı Ekim ayı birinci oturumunda, ana gündem konusu depremzedelere yönelik emsal artışı oldu. Başkan Sandal, "Vatandaşlarımızın sıkıntılarını, dertlerini hep birlikte çözelim. Kredisine destek olalım, evlerinin inşasına, ihtiyaçlarına destek olalım, komşularımızı güvenli, kalıcı konutlarına yeniden yerleştirelim" şeklinde konuştu.

Sandal, "Bayraklı Belediyesi, bir kamu kuruluşu. Attığımız her adımın yasa ve mevzuatlara uygun ilerlemesi lazım. Doğal olarak yapılaşması daha önce tanımlanmış, sosyal donatı alanları oluşturulmuş bir bölgede yaptığımız her işlemin buradaki sosyal donatı alanlarını yeniden oluşturması gerekiyor. Vatandaşın derdini mi çözeceğiz? Önce kredi meselesini çözelim. Vekillerimizden bir komisyon oluşturalım. Vatandaşa 450 bin lira kredi verelim, sıfır faiz olsun, 2 yıl almayalım, 18 yılda ödesin. İlgili yönetmelikler, ilgili değişiklikler hükümetin elinde. Biz belediye olarak ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde görev yapmak zorundayız” dedi.

İmar komisyonundan oy birliğiyle geçti

Meclis gündemine gelen konuyu imar komisyonu verilen arada oy birliği ile karara bağladı. Buna göre, 30 Ekim İzmir depremi sonrası Bayraklı Belediyesi sınırları içinde yapı kullanma izni belgesi almış, 7269 sayılı kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 1 Ocak 1998 tarihinde yürürlüğe giren afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik öncesinde ruhsat almış veya 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş yapıların yıkılarak yeniden yapılmasına ilişkin talepler kapsamında, yapıların inşa edildikleri tarihten günümüze imar mevzuatında meydana gelen değişiklikler dolayısıyla ortaya çıkan inşaat alanı kayıplarının giderilerek, dönüşümün hızlandırılması amacıyla yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notu önerisi imar komisyonunda oy birliği ile kabul edildi.

Madde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlandıktan sonra yürürlüğe girecek.