İzmir'de derbi zamanı

Lig'de mücadele eden iki İzmir ekibi Altay ile Altınordu, yarın birbirlerine rakip olacak.

İzmirli futbolseverler yarın derbi heyecanını yaşayacak. Lig'de mücadele eden Altay ve Altınordu, 14. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Atatürk Stadı'nda oynanacak derbi saat 13.30'da başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği müsabakanın yardımcı hakemleri Bilal Gölen ve Anıl Usta. Ev sahibi Altay taraftarı için yalnızca kapalı tribün açılacak. Konuk Altınordu taraftarları ise takımlarını kale arkasında destekleyecek. Siyah-beyazlı yönetim, her iki taraf içinde bilet fiyatını 15 TL olarak belirledi. Altınordu haftaya 18 puanla 8. sırada girerken, Altay ise topladığı 16 puanla puan cetvelinde kendisine 11. basamakta yer buldu. Derbide konuk Altınordu taraftarları kale arkasında takımlarını destekleyecek.

Altay eksiksiz, Altınordu'da 3 eksik

Derbiye Altay eksiksiz olarak çıkacak. Siyah-beyazlılarda kart cezaları sona eren Atakan ve Özgür'ün yanı sıra sakatlıktan çıkan Daf da görev verilmesi halinde yarın sahada olabilecek. Altınordu'da ise uzun süreli sakatlık yaşayan Kemal Rüzgar, Ali Mert ve Enes Kubat sahada olamayacak Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

Altay: Egemen, Özgür, İbrahim Öztürk, Gençer, Yasin, Atakan, Ferhat, Aganovic, Furkan, Pedro, Paixao.

Altınordu: Erce, Yusuf, Sinan, Hasan, Kerim, Alican, Oğulcan, Muhammed, Atakan, Murat, Serdar.