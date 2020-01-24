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İzmir'de dereye düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

İzmir’in Konak ilçesinde dereye düşen yaşlı şahıs, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonrası kurtarıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde dereye düşen yaşlı şahıs, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonrası kurtarıldı. Kurtarılan şahıs hastaneye sevk edilirken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Olay sabah saatlerinde Meles Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre 65 yaşlarında olduğu düşünülen bir kişinin dereye düştüğünü gören vatandaşlar durumu ihbar etti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri başarılı bir çalışma ile şahsı düştüğü dereden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan şahıs, ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Düştüğü dereden kurtarılan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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