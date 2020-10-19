İzmir'de dernek ve depolara kumar baskınında 390 bin lira ceza kesildi

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynandığı belirlenen dernek ve depolara jandarma tarafından baskın yapıldı. Kumar oynayan ve kuralları ihlal edenlere toplam 390 bin lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Kavaklıdere, Gökdere, Egemenlik ve Yaka mahallelerinde bulunan 2 dernek ve 4 depoda kumar oynandığı duyumu üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, 7 asayiş timi, 1 narkotik köpeği, 1 TEM unsuru ve 1 istihbarat unsurunun katılımı ile belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda kumar oynadığı tespit edilen 173 kişiye 211 bin 925 lira para cezası, pandemi kurallarına aykırı hareket ettiği tespit edilen 50 kişiye 157 bin 500 lira idari para cezası, kapalı alanda tütün mamulleri tüketen 145 kişiye 27 bin 115 lira idari para cezası olmak üzere toplam 390 bin 540 lira para cezası uygulandı. Kumar oynatılan 2 dernek ve 4 depo zabıta ekipleri tarafından mühürlenmek suretiyle faaliyetten men edilirken, 30 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda tombala olarak tabir edilen kumar oyun oynanmasında kullanılan 71 ayrı materyale de el konulduğu öğrenildi.