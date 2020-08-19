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İzmir'de dev kaçak sigara operasyonu: 41 milyon dal sigara ele geçirildi

İzmir’in Tire ilçesinde fabrika olarak kullanılan bir iş yerinde üretilerek piyasaya sunulmaya hazırlanan 41 milyon dal kaçak sigara ele geçirildi.

İzmir'in Tire ilçesinde fabrika olarak kullanılan bir iş yerinde üretilerek piyasaya sunulmaya hazırlanan 41 milyon dal kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralar Alsancak Limanı'nda sergilendi.


İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bir fabrikada üretilen ve piyasaya sunulmaya hazırlanan kaçak sigara olduğu ihbarı geldi. Gelen ihbar üzerine çalışma başlatan ekipler haftalar süren takip neticesinde özel kutular içerisine dizilmiş toplam 40 milyon 980 bin dal markasız ve bandrolsüz sigara ele geçirdi.



5 şahıs gözaltına alındı


Gerçekleşen dev operasyonda kaçak sigaralarla ilgisi olduğu düşünülen 5 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon 735 bin 86 lira olduğu tespit edilirken, konuyla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği aktarıldı.

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