İzmir'de Diamond Challenge finali

Dünyanın dört bir yanındaki lise öğrencilerine girişimciliği ilk elden deneyimleme imkânı sunan Diamond Challenge programı, Türkiye'de üçüncü kez Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) partnerliğinde İzmir'de gerçekleşti.

Diamond Challenge programı kapsamında 26 liseli girişimci ekip başvuru gerçekleştirirken, ön elemeyi geçen 10 ekip ise dün EGİAD'da düzenlenen Türkiye elemesine katılım gösterdi. Diamond Challenge İzmir Türkiye 2022 Finali başlığı altında gerçekleşen etkinlikte, 10 ekipten birinci gelen ekip Sastainery oldu. Sastainery ekip adı ile katılım gösteren Elif Sütlü, Diclesu Demir isimli öğrencilerden oluşan grup, 21-23 Nisan'da ABD'de Diamond Challenge Summit etkinliğinde Türkiye'yi temsil ederek global sahnede büyük ödül havuzu olan 100 bin dolar için yarışacak. 50'ye yakın öğrencinin katılım gösterdiği etkinlikte jüri ise EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD Girişimcilik ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Cem Elmasoğlu, JCI İzmir Başkanı Açelya Baç, IZQ Girişimcilik Merkezi Direktörü Tuğba Kesen Umar isimlerinden oluştu.

"Gençlerimizin artan önemini biliyoruz"

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Ege Genç İş İnsanları Derneği olarak 2011 yılından bu yana girişimcilik konusunu gündemde tuttuklarına dikkat çekerek “EGİAD olarak biz lise çağından üniversitesi yaşantısına; tohum yatırımdan olgun girişimciye kadar her türlü destek mekanizması ile girişimcilerin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Toplumun gerçek anlamda kalkınması için gençlerin bakış açısına ve söz söylemelerine ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz üzere 21 yüzyıl dünyasına baktığımızda teknolojinin giderek hızlanarak geliştiği, rekabetin yüksek ve çok yönlü olduğu, inovasyonun kaçınılmazlığı bireyler ve kurumlar tarafından fark edilmiştir. Gençlerimizin inovatif çözümler ile girişimcilik alanında yer almasını, girişimciliğe kariyer seçenekleri arasında yer vermesini istiyoruz. Atamızın bizlere vasiyeti ve Türkiye'nin geleceği olan gençlerimizin artan önemini biliyoruz. Onları inovasyona yöneltmek, fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri ortak bir pay ve alan sağlamak, bir araya getirerek birbirlerinden öğrenimlerini artırmak, birlikte çalışmak, ekip olmak ve girişimcilik kaslarını, reflekslerini geliştirmek için kolları sıvayarak çalışıyoruz. Diamond Challenge programını, ülkemiz adına İzmir'de üçüncü kez düzenlemekten dolayı çok mutlu ve gurur doluyuz” dedi.

İlham veren girişimci oturumu

Etkinlik kapsamında düzenlenen “İlham Veren Girişimci Oturumu”nda ise İzmirli girişim firmasının kurucu ortağı Buğrahan Bayat; girişimci olma, girişimlerini kurma süreçlerini, girişimin hikayesi ve yeni girişimci adaylarına ipucu niteliğinde olan tecrübelerini katılımcılar ile paylaştı. Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile markaların e-ticaret sitelerinde ürünlerini sanal bir deneyim ile kullanıcılara sunmalarını sağlayan şirketin kurulum sürecini aktaran Buğrahan Bayat, “Geliştirdiğimiz artırılmış gerçeklik teknolojisi ile markaların e-ticaret sitelerinde ürünlerini sanal bir deneyim ile kullanıcılara sunmalarını sağlayan şirketimiz, 2020 yılında kuruldu. Yaklaşık 1 yıllık geliştirme sürecinin ardından kurulan girişim, şu anda 60 kişilik bir ekip tarafından yönetiliyor. Örnek vermek gerekirse firmamızın teknolojisi sayesinde bir kozmetik firmasının web sitesinden almak istediğiniz ruju evinizden çıkmadan gerçekçi bir şekilde sadece bilgisayarınızın kamerasını kullanarak deneyebiliyorsunuz. Bu deneyim akıllı aynalara ya da reklam ekranlarına da entegre edilerek fiziksel mağazalarda da kullanılabiliyor. Sanal ürün deneme eklentisi rahatlıkla firmaların platformlarına entegre olabiliyor. Uygulama, web, Instagram, akıllı ayna ve signage ekran gibi firmaların kullandıkları birçok platform ile de kullanılabiliyor. Sanal deneme teknolojisini fondötenden ojeye kadar her türlü kozmetik ürünü için sunulabiliyor. Kozmetik ürünlerine ek olarak teknolojisini optik sektörü için de özelleştiren firmamız, bu sektör için de sanal gözlük deneme teknolojisi sunuyor” dedi. Bayat, gençlere henüz lise çağlarından başlayan girişimcilik deneyimini aktarırken, çeşitli önerilerde de bulundu. Ekip ruhunun ve finans yönetiminin çok önemli olduğunu belirtti.