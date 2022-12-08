İzmir'de doğal gaz ana dağıtım borusu delindi, büyük panik yaşandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir iş yerinin bahçesinde kepçeyle yapılan kazı sırasında doğal gaz ana dağıtım borusu hasar aldı. Borunun zarar görmesiyle birlikte, etrafa yoğun bir gaz yayıldı, panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan iş yerinin bahçesinde kepçeyle kazı çalışması yapılıyordu. Bu sırada doğal gaz ana iletim hattı hasar aldı ve delinen borudan sızan gaz etrafa yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, ambulans, polis ve İzmirgaz ekipleri sevk edildi. İş yerindeki çalışanlarda, önlem amaçlı hemen tahliye edilirken, sızan gaz paniğe sebep oldu. Bölgeye gelen ekipler, etrafa yayılan gazı kesmek için çalışma başlattı. Borudan çıkan gaz ise etrafta yoğun bir koku oluşturdu. Sızan gaz, ekiplerin çalışmalarıyla kesilirken, kimseye zarar gelmemesi herkese rahat bir nefes aldırdı.

Delinen borunun onarılması için çalışmalar sürüyor.