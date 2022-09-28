İzmir'de doktordan hasta yakınına tepki çeken hareket

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta çocuğunun tahlil sonucunu göstermek isteyen bir hasta yakını ile doktor arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktorun bağırdığı ve kadının üzerine üzerine yürüdüğü görüldü.

Olay, dün Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Polikliniği önünde meydana geldi. İddiaya göre, muayene saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle odasından dışarı çıkan Dr. D.D.B.'ye yaklaşan bir kadın, çocuğunun tahlil sonucunu göstermek için ricada bulundu. Bunun üzerine doktor ile hasta yakını arasında tartışma çıktı. Tartışma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

"Sana ne, sen kimsin" dedi, mahkemeye vermekle tehdit etti

Görüntülerde doktorun "Sana ne benim nereye gittiğimden, sen kimsin" diyerek hasta yakınının üzerine yürüdüğü ve tartışmadan dolayı çocuğun korkarak annesine sarıldığı anlar yer aldı. Doktorun, "Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı görürsün" demesi ve bu esnada civarda bulunan hastaların ve personellerin kendisini sakinleştirmeye çalışmasına da tavırda bulunması, sosyal medyada görüntüleri izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.

Öte yandan, olayla ilgili İzmir İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.