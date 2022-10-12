İzmir'de doktorun 3 zanlı tarafından sopalarla darp edilmesi kamerada

İzmir'de daha önce başka bir doktorla tartışması nedeniyle beyaz kod verdiği hasta ve yakınları tarafından Aile Hekimi Ekin Hürel Günay'ın iş çıkışında sopalı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Ağustos tarihinde Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde hastanın bir doktorla tartışması nedeniyle beyaz kod veren Aile Hekimi Ekin Hürel Günay, bu olaydan bir ay sonra beyaz kod verilen hasta ve yanındaki iki kişinin sopalı saldırısına uğradı. İş çıkışı saldırganlar tarafından öldüresiye darp edilen 48 yaşındaki hekim, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından tekerlekli sandalye ve boyunlukla taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan S.A., F.A. ve S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından 8 Ekim'de sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Saldırı anı kamerada

Doktor Günay'ın uğradığı sopalı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Günay'ın geri manevra yaparak aracını sokağa park ettiği esnada, minibüsteki 3 zanlı yol kenarına park ettikleri araçtan inerek hızlıca doktorun bulunduğu sokağa koşuyor. Ellerindeki soplarla defalarca doktora vuran şüpheliler, Günay'ın baygınlık geçirmesinin ardından minibüse binerek hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Olayın ardından çevredeki vatandaşların da doktor Günay'ın yardımına koştuğu görülüyor.