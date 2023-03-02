İzmir'de döküm fabrikasında korkutan yangın

İzmir'in Bornova ilçesinde bir alüminyum döküm fabrikasında yangın çıktı. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangında fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7086 Sokakta bulunan bir alüminyum döküm fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın kazan kısmından yoğun duman çıktığını gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kısa sürede etkisiz hale getirildi. Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alınırken, iş yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı. Herhangi bir can kaybı veya yaralamanın olmadığı yangının çıkış sebebini belirlemek için başlatılan çalışma sürüyor.