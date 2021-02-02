İzmir'de doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan barajlarda tahliye işlemi

İzmir'de 8 saat içerisinde şubat ayı ortalamasının üzerinde düşen yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Balçova ve Ürkmez barajlarında doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “DSİ, suyun kontrollü tahliyesine başladı” dedi.

İzmir'de 8 saat içerisinde şubat ayı ortalamasının üzerinde düşen yağışlar hayatı felç etti. Geçen yıl boyunca yağan yağmurun yüzde 18'i bir gecede yağarken, metrekareye 126 kilogram su düştü. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kent tarihinin rekor yağışlarından birini alan İzmir'de Balçova ve Ürkmez Barajlarında doluluk yüzde 100'e ulaşınca DSİ, suyun kontrollü tahliyesine başladı. Bölgedeki vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ediyorum” dedi.