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İzmir'de drone destekli motosiklet denetimi

İzmir’de polis ekiplerince gerçekleştirilen ‘drone destekli şok motosiklet denetimi’ kapsamında çok sayıda sürücüye idari para cezası uygulandı.

İzmir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen ‘drone destekli şok motosiklet denetimi' kapsamında çok sayıda sürücüye idari para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde ‘drone destekli şok motosiklet denetimi' gerçekleştirildi. Denetimlerde, 442 motosiklet sürücüsü kontrol edilerek; 15 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, 41 sürücüye de kask takmamak başta olmaz üzere 98 adet idari para cezası uygulandı. Ayrıca sabah saat 08.00-17.30 arasında yapılan diğer kontrollerde ise 2445 araç sürücüsü denetlenirken, 376 sürücüye ise çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı.


Öte yandan, gerçekleştirilen denetimlerde 1 motorun çalıntı olduğu tespit edilerek sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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