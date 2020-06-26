İzmir'de drone destekli motosiklet denetimi

İzmir'de trafik polisleri drone ve helikopter destekli şok motosiklet denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında oluşturduğu uygulama noktalarında drone ve helikopter destekli şok motosiklet denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde 405 motosiklet sürücüsü denetlenirken, 22 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, 66 sürücüye de kask takmamak suçlarından olmak üzere toplam 98 sürücüye idari para cezası uygulandı. Öte yandan uygulamalarda 29 adet motosiklet de görünen eksikliklerden dolayı trafikten men edildi.

Gün içerisinde yapılan diğer araç denetimlerinde ise bin 728 aracın denetlendiği ve 131 araç sürücüsüne de çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandığı öğrenildi.