İzmir'de "dublör müşteri" devri

Turizmin gözde ilçesi Çeşme'de bulunan bir kafe, sosyal medya sayfasından verdiği iş ilanı ile dikkatleri üzerine çekti. İşletme tarafından paylaşılan, “Çeşme Marina'da bulunan kafemize akşam saat 7 ile 10 arasında dublör müşteri kadın-erkek ihtiyacımız vardır. 200 TL+1 içerek verilecektir. İlgilenenlerin postu beğenmesi rica olunur" yazılı iş ilanı gündem oldu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Çeşme Marina'da bulunan bir kafe işletmesi, iş ilanları yayınlayan bir sosyal medya sayfasına, "Çeşme Marina'da bulunan kafemize akşam saat 7 ile 10 arasında dublör müşteri kadın-erkek ihtiyacımız vardır. 200 TL+1 içerek verilecektir. İlgilenenlerin postu beğenmesi rica olunur" şeklinde bir ilan verdi. Sosyal medyadaki ilan kısa sürede gündem olurken, çok sayıda vatandaşın yaptığı yorumların ardından ilan sayfadan kaldırıldı.

Dikkat çeken bir paylaşım daha: “İşletme, dublör teminini başarıyla tamamladı”

İlanı yayınlayan sosyal medya sayfası, ilanın kaldırmasının ardından, "Sayfamız aracılığıyla paylaştığımız tatlımı tatlı dublör arayan bir işletmenin iş ilanı İzmir gündemine yansımıştır. İşletme, dublör teminini başarıyla tamamladığı için artık yeni dublörlere ihtiyaç duymamaktadır. Bu sebeple, ilan sayfamızdan kaldırılmıştır. İstanbul, İzmir, Alsancak gibi yerleşim yerlerinde bu tür ilanların sıklıkla paylaşıldığını belirtmek isteriz. Bu tür ilanlar, insanların mutlulukla kabul ettiği ve hiçbir suç teşkil etmeyen iş fırsatlarıdır" diye yazdı.