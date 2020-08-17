İzmir'de düğün konvoyundaki araçlar tüneli kapattı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, düğüne gitmek için araçlarıyla konvoy oluşturan grup, Bayraklı Tünellerini trafiğe kapattı. Sürücüler, trafiğin keyif için durduğu o anları birde sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Düğüne gitmek için konvoy oluşturan bir grup, o sırada araçlarıyla Bayraklı Tünelleri'nden geçiyordu. Konvoyda bulunan vatandaşlar, daha sonra araçlarıyla durarak kentin en işlek tünelini trafiğe kapattı. Kornalar eşliğinde tüneli kapatan vatandaşların bir kısmı oynarken, bazıları da o anları çekip sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntülerde bir vatandaşın, “Böylede yolu keserler” demesi ise dikkat çekti. Bu anlarda ise tüneldeki trafik kilitlendi. Bu durum vatandaşların tepkisini çekti.