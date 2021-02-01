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İzmir'de ‘dur' ihtarına uymayan araç kaza yaptı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü yaptığı kaza sonrası Motosikletli Yunus Timleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ‘dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü yaptığı kaza sonrası Motosikletli Yunus Timleri tarafından yakalandı. 6 kişiye yaklaşık 22 bin lira ceza yazılırken, olay yerinden kaçan bir şahsı yakalamak için ise çalışma başlatıldı.


Olay, gece saatlerinde Karşıyaka ilçesi Bahariye Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli Yunus Timlerinin ‘dur' ihtarına uymayan 35 ACP 320 plakalı FİAT marka otomobilin sürücüsü Baran Ç. (25) ekiplerden kaçmaya başladı. Araç ile ekipler arasında yaşanan kovalamacanın ardından Baran Ç., idaresindeki otomobil, bir kahvehanenin giriş kısmında bulunan brandaların demir ayaklarına çarparak durabildi.



Araç trafikten men edildi


Ekipler tarafından araç içerisindeki 3'ü erkek 2 kişi kıskıvrak yakalanırken bir kişi ise olay yerinden kaçtı. Araçta bulunan 5 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, sürücü Baran Ç'ye ise ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazıldı. Öte yandan aracın sahibi olan kişiye de kesilen cezalar ile birlikte toplam 6 kişiye yaklaşık 22 bin lira cezai işlem uygulandı. Araç olay yerine gelen çekici vasıtası ile sokaktan kaldırırken, aracın trafikten men edildiği öğrenildi.


Olay yerinden kaçan bir şahsı yakalamak içinse çalışma başlatıldı.

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