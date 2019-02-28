İzmir'de eczacılar arı ürünlerini konuşmak için buluştu

Etkinlikte, arı ürünleri hakkında çok önemli bilgiler paylaşıldı.

Propolis Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı'nın "Arı Ürünlerinin Sağlık ve Beslenme Açısından Önemi" başlıklı söyleşisi gerçekleştirildi. Programa, 70 eczacı katılarak bilgi aldı. Arı ürünleriyle ilgili bilimsel araştırmalardan bahseden Tanuğur, propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham balın faydalarına değindi. Tanuğur, sunumunda, kovandan çıkan çok değerli bir arı ürünü olan propolis hakkında bilgi verirken, üretim süreci hakkında, "Propolis kovandan çıktığı ham haliyle tüketilebilir özellikte değildir. Kovanda balmumuyla karışık halde, oldukça sert bir üründür. Bu haliyle vücudumuz propolisi yalnızca yüzde 2 oranında sindirebilir. Propolisi, insan tüketimine uygun hale getirmek için mutlaka uzmanlar tarafından uygun koşullarda özütleme işlemi yapılmalıdır. Bu özütleme aşamasında propolisin içerisindeki balmumu ve diğer safsızlıklar uzaklaştırılarak, içerisindeki antioksidan maddeler özütlenir. Biz İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent'te yaptığımız Ar-Ge çalışmaları ile propolisin içerisindeki antioksidan maddeleri maksimum düzeyde elde edebiliyoruz. Ürettiğimiz inovasyon ödüllü Anadolu propolisi, piyasadaki benzer ürünlerden en az 5 kat daha yüksek biyolojik aktiviteye sahip" dedi.

"Prostat kanseri hücrelerinin çoğalmalarını engellediği ortaya konulmuştur"

Propolisin, biyolojik aktivitesinin altını çizen Tanuğur, "Yapılan bilimsel çalışmalarda propolisin antioksidan, antimikrobiyal, antiviral, antienflamatuar, antiseptik, antitümor ve antiülser etkileri olduğu belirlenmiştir. 2007 yılında Amerika'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Brezilya'da Campinas Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, propolis ekstraktlarının metastaz ve tümör kaynaklı prostat kanseri hücreleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, propolis ekstraktlarının prostat kanseri hücrelerinin çoğalmalarını önemli derecede engellediği ortaya konulmuştur. Bununla birlikte, 2003 yılında Güney Kore'de yapılan bir başka çalışmada, propolisin antiviral ve antikanserojenik ve diğer pek çok biyolojik aktivitesinden sorumlu Kafeik Asit Fenetil Ester bileşeninin (KAFE) bağışıklık üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda KAFE'nin bağışıklığı düzenleyici etkileri olabileceği bilimsel olarak ortaya konulmuştur" diye belirtti.

"Piyasadaki ürünlerde ürünün menşei belirtilmiyor ve birçoğu Çin orijinli"

Sunumunda, piyasada satılan propolislerle ilgili İTÜ ARI Teknokent'te yaptıkları analiz çalışmaları ve araştırmalardan bahseden Tanuğur, "Yurt içi ve yurt dışından topladığımız 86 adet propolisli ürünü inceledik ve çalışmanın sonucunda ürünlerin yüzde 95'inin etiketinde yanlış beyanlar olduğunu tespit ettik. Su ve yağ bazlı propolislerin antioksidan kapasitesinin çok az olduğunu ve etiket üzerinde beyan edilen miktarda propolis içermediklerini dolayısıyla sahte olduklarını saptadık. Propolis mutlaka alkol ve alkol türevleri ile ekstrakte edilmeli aksi takdirde propolisin faydalı etkilerinden bahsetmemiz mümkün değil. Bunların yanı sıra ürünlerin çoğu koruyucu, katkı maddesi içeriyor; ancak, etikette hepsi beyan edilmiyor. Dolayısıyla tüketici aldatılıyor. Çin propolislerinde pek çok katkı kalıntı sorunları mevcut. Yaptığımız araştırmalarda, Çin propolislerine, ağaçların yaprak, sap ve tomurcuklarının toz haline getirilerek katıldığını, maltodekstrin, silikon dioksit vb. doldurucu maddelerle propolisin çoğaltıldığını ve propolise benzemesi için boyar maddeler katıldığını tespit ettik. Piyasadaki ürünlerde ürünün menşei belirtilmiyor ve birçoğu Çin orijinli. Ne yazık ki ne ülkemizde ne de dünyada propolisle ilgili bir standardizasyon bulunmuyor ve konuyla ilgili sağlıklı bir denetim yapılamıyor" diye belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın propolisin standardizasyonuna ilişkin çalışma başlattığını belirten Tanuğur, bunun dünyada bir ilk olacağını, piyasadaki ürünlerin kontrolünün sağlıklı bir şekilde yapılması ve propolisin doğru şekilde üretilip tüketicilere ulaşması adına önemli bir adım olacağını da ekledi.