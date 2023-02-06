İzmir'de eğitime kar engeli

İzmir'in Tire ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 26 mahallede okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

İzmir'in bazı ilçelerindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürürken, Tire Kaymakamlığı dağ köylerinden taşımalı sistemle eğitim gören öğrencilere, olumsuz hava şartları sebebiyle okulların 6 Şubat Pazartesi günü 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.

Tire Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları sebebiyle 06.02.2023 pazartesi günü ilçemiz Dibekciler, Yamandere, Dallık, Çeriközü, Küçükburun, Küçükkemerdere, Büyükkemerdere, Büyükkömürcü, Kücükkömürcü, Dündarlı, Somak, Toparlar, Dağdere, Musalar, Akmescit, Kürdüllü, Ekinlik, Çukurköy, Çayırlı Yörükler, Cambazlı, Çukurköy Sarpca, Armutlu, Topalak, Ortaköy, Yemişler ve Başköy mahallelerimizden Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ilköğretim ve ortaöğretim (liseler dahil) taşıması yapılmayacaktır.” ifadelerine yer verildi.