İzmir'de ekiplerin çöp ev şaşkınlığı: 12 ton çöp iki günde zor temizlendi

İzmir'in Konak ilçesinde, vatandaşlardan gelen kötü koku şikayetleri üzerine adrese giden ekipler, üç odalı bir apartman dairesinin ağzına kadar çöple dolu olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İki boyunca evi temizlemeye çalışan ekipler, 12 ton çöp ve eşya çıkardı.

Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çevre Temizlik Zabıta Amirliğine bağlı ekipler, vatandaşlardan gelen çöp ev ihbarlarını değerlendirerek şikayetlere müdahale ediyor. Ekipler son olarak ilginç bir durumla karşılaştı.

Ekipler tavan dolusu çöple karşılaştı: İki günde temizlendi

Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden kötü kokular geldiği yönünde şikayet alan ekipler, hemen bölgeye gitti. Adrese giden ekipler, tavana kadar eşyalarla dolu bir evle karşılaşınca şaşırdı. Yıllardır yalnız yaşayan ev sahibini ikna eden ekipler, hızla temizliğe girişti.

12 ton çöp çıktı, 4 kamyon dolusuydu

Üç odalı apartman dairesinin tüm odalarını kullanılmaz durumdaki ev eşyaları, giysiler, plastikler, atık elektronik eşyalar ve hurdalarla tıka basa dolduran vatandaşın evi, iki gün süren çalışmaların ardından temizlendi. Evden 4 kamyon dolusu, yaklaşık 12 ton atık eşya ve çöp çıkarıldı. Temizliğin ardından daire tepeden tırnağa dezenfekte edildi.