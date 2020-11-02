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İzmir'de enkaz altından 65 saat sonra bir köpek sağ olarak çıkartıldı

İzmir’de meydana gelen depremden 65 saat sonra Ares isimli bir köpek, ekipler tarafından canlı olarak çıkartıldı.

İzmir'de meydana gelen depremden 65 saat sonra Ares isimli bir köpek, ekipler tarafından canlı olarak çıkartıldı.


Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremin ardından 65 saat sonra sevindirici bir haber daha geldi. Rıza Bey Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdüren ekipler, enkaz altında bir köpeğin canlı olduğunu fark etti. Bölgede çalışmaları yoğunlaştıran ekipler köpeği sağ olarak enkazdan çıkarttı.


Ares isimli olduğu öğrenilen köpeğin sahibi Gizem İleri'ye haber verilmesinin ardından köpeğe veteriner hekimler tarafından ilk müdahale yapıldı. Serum takılan köpek tedavi altına alınırken, köpeğine kavuşmanın sevincini yaşayan kadın duygu dolu anlar yaşadı.

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