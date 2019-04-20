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İzmir'de erken 23 Nisan coşkusu

İzmir’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikler minikleri eğlendirdi.

İzmir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikler minikleri eğlendirdi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Medical Park İzmir Hastanesi, bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hastane bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Şifa Veren Sesler Çocuk Korosu'nun performansı büyük ilgi gördü. Ayrıca etkinlikte; sihirbazlık gösterileri, yüz boyama, balon şişirme gibi aktiviteler de düzenlendi. Aileleriyle birlikte hastane bahçesinde eğlenen çocuklar, ellerinde balon ve bayraklarla bayram coşkusunu erkenden yaşadı.


Panayır havasında gerçekleşen etkinlik ile ilgili konuşan Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, “Bildiğiniz üzere Ulu Önder Atatürk‘ün çocuklara armağan ettiği bu bayram, dünyadaki tek çocuk bayramı olma özelliği taşımaktadır. Bu da Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle barışın ve umudun simgesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

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