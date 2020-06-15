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İzmir'de eşekle patates hasadı

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Uzundere köyünde maliyetlerden kaçan çiftçi, iki eşeğin çektiği saban ile patates hasadı yaptı.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Uzundere köyünde maliyetlerden kaçan çiftçi, iki eşeğin çektiği saban ile patates hasadı yaptı.


İzmir'in patates üretimi ile ünlü Ödemiş ilçesinin 20 kilometre doğusunda bulunan Uzundere köyünde çiftçilikle uğraşan Tevfik İlkgöz (55), evinin önündeki 2 dekarlık alana ektiği patatesi iki eşeğin de yardımıyla aile bireyleri ile birlikte hasat etti. Çok sayıda maliyet girdisi olduğu için hasadı da ilkel yöntemlerle gerçekleştirmek zorunda kaldığını ifade eden İlkgöz, “Tohumluk patatesin kilosu 3 liradan başlıyor. Ekim, sulama, gübre, ilaç ve traktör parası hesaplanırsa elde ettiğimiz para az kalıyor. Patatesim en az oranda ilaç ve gübre kullanarak üretildi. Çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Fakat 50 kuruş ile 1 lira arasında değişen fiyatlar karşısında tarlaya traktör getirip söktürme gücü bulamadığım için iki eşeğe bağladığım saban ile eski usullerle patatesi söküyoruz. Söküm yapanlar da kendi aile bireylerimiz” dedi.


İlkgöz, tarladan söktüğü patatesi yemeklik olarak satmayıp tohumluk olarak ayıracağını söyledi.

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