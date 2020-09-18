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İzmir'de eşinin ölümü ile ilgili tutuklanan şahıs serbest bırakıldı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili tutuklanan eşi, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili tutuklanan eşi, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.


Ödemiş'te tarlalarda işçi olarak çalışan, 2 çocuk annesi Filiz Tekin (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tekin'in ölümüyle ilgili öne sürülen darp iddiası nedeniyle, eşi İ.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Filiz Tekin'in vücudunda travmatik bulgu, kesici delici alet ve ateşli silah yarası, boğma gibi bir bulgu olmadığını bildirilirken, İzmir Adli Tıp Kurumu ve Filiz Tekin'in yaşam mücadelesini kaybettiği Ege Üniversitesi Hastanesinden çıkan adli sağlık kurulu raporlarında Filiz Tekin'in menenjite bağlı yüksek ateşten yaşamını kaybettiği tespiti yapıldığı belirtildi.


İ.T.'nin avukatı, raporları yetkili makamlara sunarken, Ödemiş Kaymakçı Cezaevinde tutuklu bulunan  şüpheli İ.T., mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

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