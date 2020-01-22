İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

İzmir'in Buca ilçesinde eski eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen Büşra Yabaşkul'un cenazesi yakınları tarafından adli tıptan teslim alındı. Büşra Yabaşkul'un ailesi tarafından korneaları bağışlandı. Acılı annesi yaptığı açıklamada zanlının en ağır cezayı almasını istedi.

Olay, dün sabah 08.00 sıralarında Ufuk Mahallesi 914/1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Büşra Yabaşkul (22), eşinden boşandıktan sonra annesiyle birlikte kalmaya başladı. Annesiyle birlikte ikamet ettiği adresten işe gitmek için evden çıkan Büşra Yabaşkul ile eski eşi O.Ç. (24) sokakta karşılaştı. Kadın ile eski eşi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce eski eş bir anda Büşra Yabaşkul'u darp etmeye başladı. O.Ç. daha sonra montunda gizlediği pompalı tüfeği çıkararak Büşra Yabaşkul'a ateş etti. Büşra Yabaşkul kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri ağır yaralanan kadını Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eski eşi tarafından öldürülen Yabaşkul'un cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. O.Ç. ise olaydan kısa bir süre sonra suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Orkun Ç.'nin ilk ifadesinde kıskançlık nedeniyle Büşra Y.'yi vurduğunu söylediği belirtildi. Çiftin, iki yaşında bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi. Olay anı kayıtta olan bir güvenlik kamerasında, Çevik'in eski eşini darp ettiği ve pompalı tüfekle vurduğu görüntüler yer aldı.

Cenazesi adli tıptan alındı

Eski eşi tarafından öldürülen Büşra Yabaşkul'un cenazesi yapılan otopsinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından teslim alındı. Cinayete kurban giden Yabaşkul'un cenazesinin Mareşal Fevzi Çakmak Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

"Benim kızımı geri getirmeden kendi çocuğunu göremeyecek"

Adli Tıp önünde açıklama yapan Büşra Yabaşkul'un acılı annesi Zuhal İnce açıklama yaptı. Gözü yaşlı anne yaptığı açıklamada, "Yapılan otopsinin ardından cenazeyi Yabaşkul'un annesi Zuhal İnce ve yakınları teslim aldı. Acılı anne ayakta durmakta güçlük çekerken, zaman zaman sinir krizi geçirdi. Kızının ölümüne sebep olan Orkun Çevik ile evliliklerine hiçbir zaman onay vermediğini belirten, acılı anne zanlının en ağır cezayı alması gerektiğinin altını çizdi. İnce, "Nefes alamıyorum. Benin nefesimi kesti. Çocuğumu kopardı benden. Torunum bana annesini sorduğunda ne cevap vereceğim? Gençler, anne ve babalarını dinlesinler. Beni görsünler çünkü ben bu evliliğe hiç onay vermemiştim. Ceza verenler kendilerini benim yerime koyup en ağır cezayı versinler. Kızımı öldüren kişi eğer kendi çocuğunu görmek isterse benim kızımı geri getirecek" dedi.

Gözleri başkasında yaşayacak

Öte yandan acılı aile, Yabaşkul'un kornealarını bağışladı. Boşandığı eşinin kurşunuyla ölen genç kadının korneaları, başka hastalara umut olacak.