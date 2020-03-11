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İzmir'de eski eşini öldüren zanlı tutuklandı

İzmir’in Tire ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

İzmir'in Tire ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.


Edinilen bilgiye göre olay, Tire ilçesi Tahtakale Çarşısı'ndaki bir iş yerinin önünde meydana gelmişti. 61 yaşındaki Melek Dağyel, Tahtakale Çarşısı'ndaki iş yerinin önünde bir buçuk ay önce boşandığı eski kocası Ercüment A. (66) tarafından bıçaklanmış ve hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kısa sürede yakalanan Ercüment A., polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Ödemiş Cezaevine gönderildi.

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