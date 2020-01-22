İzmir'de eski eşini öldüren zanlının babası da annesini öldürmüş

İzmir'in Buca ilçesinde eski eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen Büşra Yabaşkul'un cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Yabaşkul'u tüfekle vurarak öldüren Orkun Ç.'nin babasının ise yılar önce annesini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü öğrenildi.

Buca ilçesinde eşinden boşandıktan sonra annesiyle yaşayan Büşra Yabaşkul (22), eski eşi Orkun Ç. (24) tarafından önce darp edilmiş, ardından da pompalı tüfekle öldürülmüştü.

Eski eşi tarafından öldürülen Büşra Yabaşkul'un cenazesi yapılan otopsinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından teslim alındı. Cinayete kurban giden Yabaşkul'un cenazesi daha sonra Mareşal Fevzi Çakmak Camisi'ne getirildi. Acılı anne Zuhal İnce ayakta durmakta güçlük çekerken, gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazeye Yabaşkul'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda kadın da katıldı. Kadın cinayetlerine tepki amacıyla caminin etrafına toplanan kalabalık, acılı aileye destek verdi.

Babası da annesini pompalı tüfekle öldürmüş

Büşra Yabaşkul cinayetinde önemli bir ayrıntı da ortaya çıktı. Orkun Ç.'nin babası Ferdi Ç.'nin yıllar önce annesini pompalı tüfekle öldürdüğü belirtildi. Büşra Yabaşkul'un cenaze törenine katılan kadın muhtarlardan Ulubatlı Mahallesi Muhtarı Şengül Kahramaner yaptığı açıklamada, "Orkun ile Büşra iki yıl önce evlenmişlerdi. Orkun'un çalışmaması, ailesini geçindirememesi, madde bağımlısı olmasından kaynaklı sıkıntılar vardı. Büşra da ile iki ay önce boşandılar. Kendi aralarında anlaşarak boşandılar. Bir rahatsızlık da vermemişti Büşra'ya. Orkun'un babası da annesini yıllar önce aynı şekilde öldürmüş. Şu an babası hapiste. Büşra'yı da aynı şekilde öldürdü. İkisinin olayın da aynı mahallede yaşanması ve buna bizlerin de şahitlik etmesi çok üzücü. Bir muhtar olarak; kadın muhtar olarak kadına şiddete hayır diyorum. Allah kimseye yaşatmasın. Orkun'un babası da annesini aynı yöntemle, pompalı tüfekle öldürmüş. Deniz isminde 1 buçuk yaşlarında bir kızları var. Orkun'un öldürülen annesinin ismi verilmiş Deniz'e de. Deniz 1 buçuk yaşında annesiz kaldı ve anneannesiyle yaşayacak. Bu olacak bir şey değil. Bir canlı bu şekilde ölümü hak etmiyor. Büşra'nın hiçbir suçu günahı yok. Bunun kıskançlıkla alakası yok. Kıskançlık bir bahaneydi. Orkun'un psikolojik sorunları, madde bağımlısı olması yeterliydi bile. Hapisteki babasıyla yıllardır görüşmüyormuş ancak son bir aydır sık sık ziyaret ediyormuş. Diyorum ki acaba babasıyla sık sık görüşmesinden sonra mı böyle bir ruh haline bürünmüş. Çünkü madde bağımlısı ama kimseye rahatsızlık vermeyen birisiydi” dedi.

Cenazeye katılan kadın muhtarlardan Saygı Mahallesi muhtarı Fatma Öztürk ise “Bu kadınların ölmesi, çocukların yetim kalması, annelerin ağlaması artık bıktırdı bizi. Mümkünse devletimizden ve duyarlı bütün birimlerden destek bekliyoruz. Ne gerekiyorsa yapılsın; artık dayanamıyoruz yani. Hiçbir bayan böyle ölümleri hak etmiyor. Buna artık bir dur demenin zamanı geldi” sözlerine yer verdi.

Büşra Yabaşkul'un cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Toros Mezarlığı'na götürüldü.

Olay nasıl oldu?

Olay, dün sabah 08.00 sıralarında Ufuk Mahallesi 914/1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Büşra Yabaşkul (22), eşinden boşandıktan sonra annesiyle birlikte kalmaya başladı. Annesiyle birlikte ikamet ettiği adresten işe gitmek için evden çıkan Büşra Yabaşkul ile eski eşi Orkun Ç. (24) sokakta karşılaştı. Kadın ile eski eşi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce eski eş bir anda Büşra Yabaşkul'u darp etmeye başladı. Orkun Ç. daha sonra montunda gizlediği pompalı tüfeği çıkararak Büşra Yabaşkul'a ateş etti. Büşra Yabaşkul kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri ağır yaralanan kadını Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eski eşi tarafından öldürülen Yabaşkul'un cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Orkun Ç. ise olaydan kısa bir süre sonra suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Orkun Ç.'nin ilk ifadesinde kıskançlık nedeniyle Büşra Y.'yi vurduğunu söylediği belirtildi. Çiftin, iki yaşında bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi. Olay anı kayıtta olan bir güvenlik kamerasında, Orkun Ç.'nin eski eşini darp ettiği ve pompalı tüfekle vurduğu görüntüler yer aldı.