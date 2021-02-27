İzmir'de esnafla dayanışma için ön ödeme kampanyası başlıyor

“Zorlukları beraber paylaşalım” diyerek İzmirlilere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz imece kültürünü atalarımızdan öğrendik. Bu kez de esnafımız için dayanışma çağrısı yapıyoruz. Ön ödeme yaparak esnafımıza can suyu olalım” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafa destek olabilmek amacıyla Biz Varız dayanışmasına yeni bir halka daha ekledi. Restoran, lokanta, kafe, pastane gibi yiyecek içecek sektöründeki esnaf için başlatılan ön sipariş destek kampanyasıyla ihtiyaç sahibi esnaf ile yardım etmek isteyen İzmirliler bizizmir.com üzerinden bir araya getirilecek. Ön ödeme yaparak esnafa destek olmak isteyenler normalleşme başladığında önceden ödedikleri bedel kadar esnaftan hizmet alabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Ticaret Odası ile İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine kayıtlı yaklaşık 10 bin esnafa ulaşarak kampanyayı duyurdu.

"İmece kültürünü atalarımızdan öğrendik"

“Zorlukları beraber paylaşalım” diyerek İzmirlilere çağrıda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Korona virüs salgınının başladığı mart ayında ‘Biz Varız' sloganıyla Türkiye'ye örnek olan İzmir dayanışmasını başlattık. Bu dayanışma ruhuyla depremde de İzmirli yurttaşlarımızın yarasını hep birlikte sardık. Biz imece kültürünü atalarımızdan öğrendik. Bu kadim kültürün temelinde zaten dayanışma ruhu var. Şimdi bir kez daha esnafımız için harekete geçmemiz gerekiyor. Birbirimize ne kadar sahip çıkarsak o kadar iyi. Ön ödeme yaparak esnafımıza destek olalım. Sağlıklı günlerde mutlu sofralarda buluşalım” diye konuştu.

Banka dekontu yeterli olacak

Hazırlanan online sistem sayesinde destek talebinde bulunan esnafın banka hesaplarına dileyen herkes ön ödeme yaparak destekte bulunabilecek. Bu destek doğrudan esnafın hesabına yatırılacak. Normalleşme başladığında destekte bulunanlar, banka dekontu ile geldiğinde yapmış oldukları ön ödeme karşılığında esnaftan hizmet alabilecek. Destek çağrısında bulunan işletmeler düzenli olarak güncellenerek İzmir Büyükşehir Belediyesinin bizizmir.com sitesinden yayınlanacak. Destekte bulunmak isteyenler “İzmir-Esnaf Dayanışması” sekmesini tıklayarak listeye ulaşabilecek ve esnafın banka hesaplarına diledikleri tutarı ön ödeme olarak gönderebilecek.

Büyükşehir'den kahvecilere bin lira destek

Büyükşehir Belediyesi, kahvehane, internet cafe ve oyun salonu esnafına bin lira nakdi destek kararı da aldı. İzmir Kahveciler Esnaf Odası işbirliğiyle inceleme çalışmalarına başlayan Büyükşehir, 2 bin 726 esnafla ilgili tespit işlemleri sona erdiğinde nakdi ödemelere başlayacak.

“Esnaf Destek Paketi” uygulaması sürüyor

Büyükşehir'in esnaf için başlattığı gıda ve hijyen paketi destek kampanyası da devam ediyor. Bugüne dek yaklaşık 10 bin esnafa gıda ve hijyen paketi dağıtıldı. İzmirli esnaflar “Bizizmir.com” üzerinden “Esnaf Destek Paketi” bölümüne girerek gıda ve hijyen paketi talebinde bulunabiliyor.

Kira ertelemesi ve su indirimi de yapılmıştı

Büyükşehir, pandemi döneminde belediye kiracısı esnafın kirasını da üç ay ertelemişti. 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında ise konut dışı ticari işletmelerin su faturalarında yüzde 50 indirim uygulandı. Ayrıca katı atık bertaraf bedeli alımı durduruldu. Büyükşehir depremde işyeri ağır hasar gören esnafa Bir Kira Bir Yuva kampanyasından 10 bin lira, orta hasar gören esnafa da belediye bütçesinden 5 bin lira kira desteği sağladı.