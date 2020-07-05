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İzmir'de eşya taşıyan kamyon devrildi

İzmir’in Konak ilçesinde ev eşyası taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde ev eşyası taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, bir nakliyat firmasına ait ev eşyası taşıyan ve Ali D.'nin kullandığı 06 BJE 779 plakalı kamyon, Muratreis Mahallesi 199 sokakta rampa çıktığı sırada zorlandı. Bu sırada geri kaçarak kaymaya başlayan kamyon yan yatarak devrildi.


Sürücü Ali D.'nin yaralandığı kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kamyonda bulunan ev eşyaları ile park halindeki bir aracın da hasar gördüğü belirtildi.

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