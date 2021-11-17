İzmir'de ev satma süresi 5 güne iniyor

Emlakjet, acil nakde ihtiyacı olan ve evini satmak isteyen ev sahiplerine yönelik "Jetsat Hızlı Konut Satma Hizmeti"yle sunduğu çözümü, İstanbul ve Ankara'nın ardından Antalya ve İzmir'de de hayata geçirdi. Dört büyük ilde hizmet veren Jetsat, 5 iş günü içerisinde kolay ve güvenli ev satışına imkan sağlıyor.

Fiyatların yükselmeye devam ettiği, finansal teşvikin yüksek olmadığı dönemlerde hızlı nakit ihtiyacı olanlar için Jetsat, önemli bir fırsat olacak. Yeni bir konut almak için mevcut mülkünü satıp, acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen kullanıcılar, gayrimenkul sektöründe Türkiye'nin en büyük 3. ili olan İzmir'de de Türkiye'deki tek hızlı konut alım hizmeti Jetsat'tan faydalanabilecek.

Emlakjet Jetsat hizmetiyle İzmir'de bulunan evini satmak isteyen son kullanıcılar, Emlakjet internet sitesinde bulunan Jetsat başvuru sayfasına ana sayfadan ulaşıp, konut bilgilerini ilettikten sonra 48 saat içinde teklifi alabiliyor. Emlakjet tarafından verilen teklifi kabul ettiği takdirde kullanıcılar, ev satışını toplam 5 günde gerçekleştiriyor. Yeni bir konut almak veya yatırım yapmak için mevcut mülkünü satıp, acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen kullanıcılar, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir ve Antalya'da da Türkiye'deki tek çevrim içi hızlı konut alım hizmeti Jetsat'tan faydalanabilecek.

Emlakjet'in Jetsat hizmetinden sadece bireysel olarak evini satmak isteyenler değil, aynı zamanda Emlakjet'in binlerce emlak danışmanı da portföyleri için teklif alabiliyor.

“İzmir'de en çok Buca'da konut aranıyor”

Emlakjet verilerine göre İzmir'de en çok konut aranan ilçe Buca oldu. Bunu ilçeyi sırasıyla; Konak, Karşıyaka, Karabağlar ve Bornova ilçeleri takip etti.

“Pandemi döneminde İzmir'de konut talebi 2 kattan fazla artış gösterdi”

JetSat'ın İzmir ve Antalya'da da hizmete girmesi ile ilgili olarak açıklama yapan Emlakjet CEO'su Tolga İdikat, “İzmir, Türkiye'nin en çok konut aranan ilk 3 şehri arasında, konut satışlarında ise İstanbul ve Ankara'dan sonra 3. sırada yer alıyor. İzmir, gayrimenkul işlem hacmi bakımından Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında 3. sırada yer alıyor. Turizm ve sanayi faaliyetlerinin yanı sıra doğayla iç içe coğrafyasıyla yaşam alanı olarak daha sık tercih edilmesiyle İzmir şehrinin nüfusu yıllar içerisinde düzenli olarak artıyor. Pandemi döneminde de yazlık bölgelere talebin artışı ile bölgeye talep aylık ortalamada 2 kattan fazla artış gösterdi. Aynı zamanda bölgede diğer büyük illerde yaşanan fiyat artışı trendi 2021 yılı boyunca devam etti. Emlakjet Ekim 2021 verilerine göre emlak satılık fiyatları yıllık yüzde 39, kiralık fiyatları ise yüzde 100 artış gösterdi” dedi.

Jetsat'ın yeni birçok il ile büyümeye devam edeceğini belirten İdikat, “Fiyatların yükselmeye devam ettiği, finansal teşvikin yüksek olmadığı dönemlerde hızlı nakit ihtiyacı olanlar için Jetsat önemli bir fırsat olacak. Jetsat ile yapılan işlemlerde, iş ortağımız üye ofisler aracılığıyla işlem yaparak üye ofislerimize de kazanç sağlıyoruz. Son kullanıcının acil nakit ihtiyacını çözerek, üye ofislerin işlem hacmini arttırarak gayrimenkul sektöründe önemli bir değer oluşturulmasına öncü oluyoruz” diye konuştu.

Jetsat ile kolay, hızlı ve güvenilir ev satışı

Jetsat hizmetine emlakjet internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Acil olarak satışı yapılması istenen evin bilgilerinin Jetsat üzerinden girilmesi durumunda gayrimenkulün bilgiler,i Emlakjet ekibine iletiliyor. Jetsat tarafından talep edilen bilgilerin sisteme girişi tamamlandıktan sonra maksimum 48 saat içerisinde satış yapmak isteyen emlak ev sahibine teklif gönderiliyor. Satış yapmak isteyen ev sahibinin teklifi kabul etmesinin ardından Jetsat ekibi, evi ziyaret ediyor, bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek rapor hazırlıyor. Sonraki süreçte SPK lisanslı bir Gayrimenkul Değerleme Uzmanı tarafından gayrimenkulün satışında herhangi bir engel olup olmadığı tespit edilmesi ve teklifin satışı gerçekleştirecek ev sahibi tarafından uygun görülmesi durumunda, satın alma işlemleri Jetsat tarafından tamamlanıyor ve ödeme satışı gerçekleştiren ev sahibinin banka hesabına aynı gün içinde eft, havale ya da bloke çek yöntemi ile yapılıyor. Üstelik tüm işlemler sadece beş iş günü içerisinde tamamlanıyor.

Jetsat hizmeti kapsamında teklif verilen evlerin; krediye uygun olması ve evin değeri 150 bin TL ve 1 milyon TL arasında olması gibi belli kriterlere uygun olması gerekiyor. Bu kriterlerin hepsine Emlakjet Jetsat sayfasından ulaşılabiliyor.