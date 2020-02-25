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İzmir'de ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında yangın çıktı.

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Yangın esnasında daire içerisinde bulunan ve dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.


Yangın, saat 04.00 sıralarından Yenigün Mahallesi 268/1 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Tarık Yaman isimli vatandaşın yaşadığı 5 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, kısa sürede evin birçok noktasına tesir ederken, Yaman balkona çıkarak yardım çağırısında bulundu. Yaman'ın seslenişini duyan bina sakinleri ve komşuları durumu polise, itfaiyeye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınırken, Yaman ekiplerce bulunduğu daireden çıkartılarak sağlık personellerine teslim edildi. Çıkan yangından dolayı dumandan etkilenen Yaman, ambulansa alınarak İzmir Buca Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan, Yaman'ın hastanede tedavi altına alındığı öğrenilirken, Olay Yeri İnceleme ekipleri adrese gelerek ikamette incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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