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İzmir'de ev yangını mahalleliyi sokağa döktü

İzmir’in Konak ilçesinde, bir evde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın korku dolu anlar yaşattı.

İzmir'in Konak ilçesinde, bir evde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın korku dolu anlar yaşattı. Alevlerin ortasında kalan itfaiye eri, yangının arasından ekip arkadaşları tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Eşrafpaşa'da bir evde akşam saatlerinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, bir anda çatıyı tutuşturdu. Alevler, saniyeler içerisinde evi kapladı. Durum hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. Altı itfaiye aracı, olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Evden yükselen alevler ise herkesi korkuttu. Yangın sonrası mahalleli de sokağa döküldü ve panik yaşandı.



Yanıcı maddeler bir anda parladı, ekipler zor anlar yaşadı


İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında yol trafiğe kapatılırken, ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için büyük uğraş verdi.


Yanıcı tahtaların biranda parlaması ise ekiplere zor anlar yaşattı. Bir itfaiye eri, alevlerin arasında kısa süre kalırken, personel, arkadaşları tarafından alevlerin arasından çekip çıkarıldı. Yangın, yaklaşık iki saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan evde ise büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralananın olması herkese rahat bir nefes aldırdı.

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