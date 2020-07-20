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İzmir'de evde çıkan yangın makilik alana sıçradı

İzmir’in Balçova ilçesinde bir evde çıkan yangın makilik alana sıçradı.

İzmir'in Balçova ilçesinde bir evde çıkan yangın makilik alana sıçradı. Ekipler, yangının çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.


Edinilen bilgiye göre, saat 19.45 sıralarında Balçova ilçesi Barış Mahallesi'nde bir evde çığan yangın makilik alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangına İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 1 dozer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye erleri müdahale ediyor. Ekipler, yangının çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

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