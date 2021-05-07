İzmir'de evi uyuşturucu imalathanesine dönüştürmüşler

İzmir'in Torbalı ilçesinde ışık ve havalandırma sistemi kurularak esrar yetiştirildiği belirlenen eve düzenlenen baskında 2 zanlı gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı'da tarım arazileri ve zeytinliklerin bulunduğu kırsal bölgede uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine drone destekli operasyon düzenledi. Bir eve yapılan baskında, özel ışıklandırma sistemiyle fotoğraf stüdyosuna benzer bir ortamda saksıların içinde Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi.

Operasyonda, 154 kök Hint keneviri ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.