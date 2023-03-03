İzmir'de EYT sevinci

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından emekliliğini bekleyen İzmirliler, başvuru için uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, uzun süredir bekledikleri günün geldiğini belirterek kararla birlikte mutluluk yaşadıklarını söyledi.

EYT'ye ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bunun üzerine kararı bekleyen çok sayıda İzmirli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğüne koştu. Kurumun önünde uzun kuyruk oluşurken, vatandaşlar uzun süredir bu anı beklediklerini ifade etti.

"Mutlu bir gelecek istiyorum"

41 yaşındaki Aslı Aksoy, "Çok mutluyuz. Yıllardır bekliyorduk, inşallah olacak. Oğlum Erdem Emir'le birlikte mutlu bir gelecek istiyorum. Maaş büyük bir rakam değil ama sabit bir gelirimiz olacak. Oğlumun ihtiyaçlarını karşılayacağım. Emekli olmak güzel bir şey. Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ederiz" dedi.

"Artık son aşamadayız"

50 yaşındaki Ömer Sayar, "Ben çok uzun zamandır çalışıyorum, artık ikinci emekliliğe geçiyorum denebilir. Devlet böyle bir şeyi nasip etti, inşallah olur. Artık son aşamadayız, bekliyoruz. Bu bizim için artı bir para olacak ama tabii ki çalışmaya devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.

"Hakkımızı aldık"

39 yaşındaki Esra Boyabat da, "Hayırlısı olsun. Beklediğimiz bir şeydi. Geç geldi ama hakkımızı aldık. Emekli oluyoruz ama artık hayal kalmadı. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Depremden dolayı mutluluğumuz bile hüzünlü. Bundan sonrası hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.