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İzmir'de fabrikada çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın büyümeden kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre yangın 16.45 sıralarında Pınarbaşı Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın bitişiğindeki ormanlık alana sıçrayan yangın dolayısıyla bölgeye çok sayıda ekibi sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yangına 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da çok sayıda araç ile alevlerle savaştı. Ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

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