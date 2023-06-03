İzmir'de faciadan dönüldü: 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının büyük çaplı terör saldırılarında kullanılmak üzere bomba hazırladığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonlarda, 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de büyük bir facianın önüne geçti. PKK/KCK terör örgütünün deşifresine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde ekipler, Menemen ilçesindeki bir adreste, sansasyonel terör saldırılarında kullanılmak üzere bomba hazırladığının bilgisini aldı. Daha sonra ise operasyon için düğmeye basıldı.

6 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Terörle mücadele ve özel harekat polisleri, iki araç ve bir iş yerinde aramalar yaptı. Baskınlarda toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan aramalar neticesinde, 6 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi. TEM Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.