İzmir'de faciadan dönüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde önünde ilerleyen çöp kamyonunun ani fren yapması sonucu tır şoförü direksiyonun hakimiyeti kaybetti. Faciadan dönülen kazada tır devrilirken kasında bulunan kumlar yola saçıldı. Kazada ölen yada yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Karşıyaka-Bornova çevreyolunda meydana geldi. Birol Y. (38) idaresindeki 64 ER 680 plakalı kum yüklü tır, Karşıyaka istikametinden Bornova istikametinde seyir halindeyken Osmangazi Viyadüğü üzerinde önünde ilerleyen çöp kamyonunun ani fren yapması sonucu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tırın devrilmesiyle yola dökülen kumlar trafiği tehlikeye atarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevreyolu üzerinde güvenlik önlemi alırken, hafif şekilde yaralanan sürücü kontrol amaçlı ambulansa alınarak sağlık kontrolleri yapıldı.

Öte yandan, kaza yerine çağrılan iş makinesi ile yola saçılan kumlar toplanırken, tır ise vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.