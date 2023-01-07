İzmir'de faciadan dönüldü: Yıkım sırasında iş makinesi 3. kattan düştü

İzmir'in Balçova ilçesinde dört katlı bir binanın yıkım işlemi sırasında mini ekskavatör 3. kattan büyük bir gürültüyle yola düştü. Meydana gelen kazada iş makinesi operatörü ağır yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Balçova ilçesi Onur Mahallesi Atlas Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın yıkım alanında meydana geldi. İddiaya göre, 2 gün önce başlanan binanın yıkım işlemi sırasında Ö.A.'nın kullandığı mini ekskavatör 3. katın yıkımını gerçekleştirdiği sırada dönüş alamayarak büyük bir gürültüyle yola düştü. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yola düşen mini ekskavatör içinde bulunan Ö.A. olay yerine gelen itfaiye ekiplerince mini ekskavatör içinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde durumunun ağır olduğu öğrenilen Ö.A. ambulans ile Dokuz Eylül Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ö.A.'nın durumunun iyi olduğu, tedavisinin de devam ettiği öğrenildi.

“Kaza anını 30 saniye ile kaçırdım”

Binanın yıkımının iki gün önce başlandığını söyleyen mahalle sakini Çiğdem Kaya, “Buranın yıkımı iki gün önce başladı. Binanın üst katına vinci çıkardılar. 4. kattan yıkım başladı. Vinç 3. kata geldiğinde alanda daraldığı için dönüş almakta zorlandı. Zorlanınca da yolun ortasına düştü. İnşaat alanı için önlem alınmış ama fayda etmedi. Kaza anını 30 saniye ile kaçırdım. Evimden çıkıp yolu kullanacaktım. Allah korudu. Çok ciddi bir kaza atlattık. Arabalar ve insanlar bu yoldan geçiyor. Bu tür yıkımlarda yolun tamamen kapatılması lazım. Önlem alınmış, koruma yeri var ama vinç yola düştü. Sağlıklı bir yıkım olması için yolun tamamen kapatılması lazım” diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.