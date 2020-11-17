İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Tire ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. yönetimindeki 61 NK 189 plakalı otomobil, Gökçen istikametine ilerlediği esnada Hakan Baş'ın idaresindeki 45 NK 314 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hakan Baş yaşamını yitirirken, M.Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Kaza sonrası polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.