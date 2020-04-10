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İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza saat 19.30 sıralarında Bostanlı Hasan Ali Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Bostanlı'dan Karşıyaka yönüne giden 35 AP 1265 plakalı araç, iddiaya göre aşırı hız sebebiyle karşı şeride geçerek, 35 ACN 093 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AKS ekipleri karşı şeride geçen araçta sıkışan 2 kişiyi araçtan çıkardı. Araçtan çıkarılan Tuğçe Yılmaz'ın (33) olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçtan çıkarılan ikinci yaralı ile diğer aracın sürücüsü Çiğli Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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