İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halinde bir otomobile, arkasından gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Ege Üniversitesi yol ayrımına yakınında meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan Servet Kaya (41) yönetimindeki 45 SR 225 plakalı otomobile, arkasından gelen Ahmet U. idaresindeki 35 HFY 79 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Servet Kaya'nın otomobili beton bariyerlere çarparken, diğer araç metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde hayatını kaybetti

Meydana gelen kaza nedeniyle Çevreyolu trafiği tamamen kapanırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, araç sürücüsü Servet Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Ahmet U. ve Haydar C.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Servet Kaya'nın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik aksadı

Öte yandan, kaza nedeniyle Karşıyaka yönünden Bornova istikameti yaklaşık 2 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Trafik akışının tek şeritte olması nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik, araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.