İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Balçova ilçesinde tuğla yüklü kamyonun kasasının devrildiği otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 TV 766 plakalı tuğla yüklü kamyon, Kadir Beycioğlu idaresindeki 35 KG 8049 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere sıkışan otomobilin üzerine kamyonun kasası devrildi. Otomobildeki 16 yaşındaki Bora Beycioğlu araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Kazada sürücü Kadir Beycioğlu ile Hülya Çilem ve Öykü Beycioğlu yaralandı. Yaralılar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırırken, otomobilde sıkışan çocuğun cesedi itfaiye ekiplerince çıkarılarak, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle çok sayıda tuğlanın döküldüğü otoyolda trafik akışı bir süre aksadı.