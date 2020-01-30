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İzmir'de feci kaza: 1 ölü

İzmir’in Urla ilçesinde meydana gelen korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 12.00 sıralarında İzmir Urla karayolunda Kalabak mevkiinde meydana geldi. Efe Teldemir (22) idaresindeki 35 AHN 363 plakalı otomobil kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. İddiaya göre, Teldemir idaresindeki otomobil kontrolden çıkıp takla atarak, önce kaldırıma sonra da yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı görenler durumu ekiplere ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AKS ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Efe Teldemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Meydana gelen korkunç kazada araç içerisinde sıkışan Efe Teldemir'in cansız bedeni AKS ekipleri tarafından çıkartıldı. Teldemir'in cenazesi savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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