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İzmir'de feci kaza: 11 yaralı

İzmir-Çeşme Karayolunda bir minibüsün traktöre arkadan çarpması sonucunda yaşanan trafik kazasında minibüsteki yolcular araç içinde sıkışırken, kazada yaralanan 11 kişi bölgedeki hastanelere sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, dün saat 14.50 sıralarında İzmir'in Urla ilçesi İzmir-Çeşme Karayolu Nohutalan yol ayrımında bir minibüsün, traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AKS 110 ve çok sayıda ambulans sevk edildi.


11 kişinin yaralandığı kazada, yaralılardan minibüs içinde sıkışmış olan 2 kişi AKS 110 ekibi tarafından kurtarıldı. Kazada yaralananlar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

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