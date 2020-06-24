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İzmir'de feci kaza: 4 yaralı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazarköy’de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazarköy'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Nazarköy girişinden ana yola çıkan ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 PEB 01 plakalı araca tırın çarpması sonucu meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Kazada yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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