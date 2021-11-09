İzmir'de FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

İzmir'de FETÖ Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 22'si kadın olmak üzere 25 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde saat 06.30'da FETÖ Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı oldukları tespit edilen aralarında Bylock kullanıcısı, Bank Asya hesabı, KHK kapsamında kapatılan dernek üyeliği ve Bylock içerik incelemeleri kapsamında isminin Bylock konuşmalarında geçtiği tespit edilen muhtelif meslek gruplarına mensup 22'si kadın olmak üzere 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılırken, şüphelilerin işlemlerinin akabinde adli makamlara sevk edileceği bildirildi.