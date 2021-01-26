İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 35 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) İzmir'deki gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında değişik mahkemelerden arama kaydı olan hakim, asker ve emniyet mensuplarının bulunduğu toplam 35 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, haklarında arama kararı bulunan kaçak ve firari örgüt üyelerinin saklandığı, daha çok örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri 'gaybubet evi' olarak adlandırılan evler bir bir tespit edildi. Haklarında değişik mahkeme ve hakimliklerce verilmiş yakalama kararı bulunan ve aralarında meslekten ihraç edilmiş hakim, asker ve emniyet mensubu şahısların da olduğu eski kamu görevlileri ile sivil şahıslardan oluşan toplam 35 şüphelinin kaldığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hedef şüphelilerden 27'si ile değişik mahkemelerden arama kaydı olan 8 şüpheli olmak üzere toplam 35 kişi yakalandı. Ele geçirilen ve çok sayıda sahte kimlik, para ve dijital materyale el konuldu. Ayrıca, 8 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.