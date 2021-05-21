İzmir'de FETÖ'nün 'gaybubet evlerine' yönelik operasyonda 15 tutuklama

İzmir'de FETÖ şüphelilerinin kaldıkları 'gaybubet evlerine' yönelik 39 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüphelinden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ/PDY Terör Örgütü içerisinde görev yapan örgüt mensuplarının yakalanmamak adına tedbir uyguladıkları, örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda gizlendikleri 'gaybubet evi' olarak adlandırılan 'hücre evlerinde' barındıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam ettiklerinin tespiti üzerine perşembe günü ekipler tarafından operasyonun düğmesine basıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında mahrem imam, ihraç subaylar, müzahir kurum çalışanları, büyük bölge imamı, ilçe imamı, doktor, eyalet imamı, eğitim danışmanı ve esnaf yapılandırma sorumluları, mütevelli, serrehbet, sohbet imamının da bulunduğu 39 adrese düzenlenen operasyonda 35 şüpheli yakalandı. Adresler de yapılan aramalarda ise, 1 adet sahte kimlik, 100 bin TL, 7 bin dolar ve 4 bin Euro ele geçirildi.

Yurt dışına kaçış hazırlığındalarmış

Öte yandan yakalanan şüphelilerin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığında oldukları, adreslerde ele geçirilen dolar ve euro birimindeki paraların da Yunanistan'a geçmek için kullanılacağı tespit edilirken, şüphelilerin gaybubet evlerine toplanarak para ve organizatör vasıtasıyla deniz yoluyla Yunanistan'a kaçacakları öğrenilmişti.

15 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 35 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, şüphelilerden 3'ü emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinin ardından, 15 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 15 zanlı ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Manisa ve Balıkesir illerince yapılan operasyonlarda İzmir emniyetince teslim alınan 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.